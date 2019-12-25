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У Мексиці під час святкування Різдва застрелили мера міста

25.12.2019

На урочистому різдвяному вечорі в місті xalapa-enríquez (Мексика) був застрелений мер Діас Артуро Гарсіа Веласкес. Про це повідомило видання El Sol de Mexico.

Вбивство градоначальника сталося під час проведення вечора системи комплексного розвитку сім’ї. Вогонь по присутніх відкрили кілька людей. Крім Веласкеса загинув його зять — співробітник міської податкової служби Хав’єр Терреро.

Відомо, що раніше меру було пред’явлено обвинувачення в тому, що він незаконно зберігав у себе зброю, призначеного для військових. Будинки Веласкеса і кількох його підлеглих обшукували по справі про викрадення 18 осіб.

Родичі загиблих стверджують, що саме розслідування стало причиною атаки на мера. На їхню думку, правоохоронці могли передати в руки злочинців закриту до цього інформацію.

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