В Австралії пінгвінам у зоопарку зробили різдвяний подарунок: надувну гірку для стрибків

В Австралії пінгвінам напередодні Різдва подарували надувну гірку для стрибків, яка сприятиме більшій фізичної активності тварин і їхній природній поведінці. Про це повідомляє ABC News.

«Такий замок спонукає пінгвінів лазити, тренуватися, використовувати інстинкти, а також це заняття змушує їх думати про те, що вони хочуть робити», — розповіли у зоопарку.

Зазначається, що споруда має 3 яруси та 2 тунелі. Працівники зоопарку будуть виставляти конструкцію раз на тиждень або два, щоб пінгвінам швидко не набридла їхня нова іграшка.

Penguins at the Melbourne Zoo had a blast playing with their custom-made jumping castle, part of the zoo’s plan to keep the animals’ bodies and minds active and healthy. https://t.co/tFc4IuhJJv pic.twitter.com/yLMvPGlZER

— ABC News (@ABC) 24 грудня 2019 р.

: thebabel.com.ua