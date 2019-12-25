Карпатські ведмеді не можуть заснути через теплу погоду (фото)

У Карпатах бурі ведмеді не можуть впасти у сплячку через аномально теплу погоду.

Біологи Реабілітаційного центру при Національному парку розповіли, що з 32 утримуваних там клишоногих, вдалося впасти в сплячку тільки трьом.

“Причиною ведмежого безсоння є ще недостатньо низька температура повітря. Справжня зима в регіоні протримала лише тиждень на початку грудня. За цей час встигли впасти у стан анабіозу – зимовий сон – три ведмеді: Беня, Дюрій та Потапич. Решта – чекають морозів…

: stopcor.org

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