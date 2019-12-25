Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми (фото)

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили своих фанатов с Рождеством, опубликовав новую семейную фотографию в соцсетях Twitter и Instagram. На милом черно-белом снимке Уильям целует своего младшего сына принц Луи, четырехлетняя принцесса Шарлотта стоит рядом, а шестилетний принц Джордж сидит в кресле.

Кейт Миддлтон в кадре отсутствует, поскольку именно она является автором фото, которое, как сообщается, было сделано в Норфолке ранее в этом году.

Герцогиня Кембриджская всерьез увлекается фотографией и уже не впервые делает фотопортреты своих детей. Она начала эту традицию в 2015 году, когда сама сделала первый официальный потрет Шарлотты, решив не нанимать профессионального фотографа. Не так давно она была назначена патроном Королевского фотографического общества.

: fakty.ua