Проїзд поїзда через Керченський міст: Прокуратура анексованого Криму відкрила справу

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»

Прокуратура анексованого Криму відкрила кримінальне провадження у зв’язку з незаконним перетином українського кордону поїздом за Керченського мосту. Про це повідомляє представництво президентства України в АР Крим.

«У ході досудового розслідування також буде дана правова оцінка незаконного запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією і Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права», — йдеться в повідомленні.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Раніше повідомлялося, 25 грудня за Кримському мосту пройшов перший поїзд із Санкт-Петербурга в Севастополь, час у дорозі якого склало 43,5 години. 24 грудня відправився перший поїзд з Москви до Сімферополя, час у дорозі якого займе 33 години.

По залізничному мосту через Керченську протоку до Сімферополя, Севастополя, Євпаторії і Феодосії будуть ходити 11 пар пасажирських поїздів, в основному з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга та Кисловодська. Між Москвою і Сімферополем буде курсувати двоповерховий поїзд, що складається з 14 купейних і спальних вагонів, загальною місткістю 882 пасажира.

Нагадаємо, протяжність Кримського моста — 19 км. Міст з’єднує незаконно аннексированный Крим з РФ. У липні 2018 року на Кримському мосту поклали перші рейки. Рух по мосту через Керченську протоку для легкового та пасажирського транспорту окупанти відкрили 16 травня 2018 року. Рух великовантажівок дозволено з 1 жовтня.