Військовослужбовець з Київської області сів на чотири роки за зґвалтування та грабіж

Богуславський районний суд Київської області засудив до чотирьох років тюремного ув’язнення військовослужбовця 96-ї Київської зенітно-ракетної бригади за проникнення в житло, зґвалтування та грабіж.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

14 вересня 2014 року під час відпустки солдатів перебував у селі Саварка Богуславського району Київської області. Випивши в будинку тітки, вночі він вирішив відвідати її сусідку, вибив вікно палицею і зламав двері, а потім увірвався в будинок. Погрожуючи ножем, він зґвалтував жінку, а потім пограбував.

Ґвалтівника затримали в той же день. На допиті в судовому засіданні солдатів свою провину визнав повністю, і Богуславський районний суд засудив його до чотирьох років в’язниці за ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 152 і ч. 1 ст. 186 КК.