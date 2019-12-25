Нардеп від “Слуги народу” збагатилася на мільйон

Народний депутат від “Слуги народу” Ганна Колісник поповнила свої статки майже на мільйон гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації політика.

Вчора, 24 грудня, Колісник задекларувала дохід від відчуження нерухомого майна у розмірі 987 тисяч гривень.

У декларації за минулий рік кандидата на посаду, поданій у серпні, зазначено, що з нерухомості у Колісник є нежитлове приміщення у Харкові на 1974 “квадратів” вартістю 786 тисяч гривень та квартира у Лебедині Сумської області на 41,8 “квадратів” вартістю 64 480 гривень.

Інша нерухомість у декларації перебуває у власності матері політика. Тож, наразі невідомо, яке нерухоме майно було відчужено. Можливо, мова йде про продаж нежитлового приміщення у Харкові, однак, у цьому разі виходить, що Колісник надала неправдиву інформацію про вартість приміщення у декларації кандидата на посаду.

У 2019 році Колісник була обібрана народною депутаткою 9 скликання від партії “Слуга народу” номером 94 у списку як безпартійна. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Протягом останніх років працювала судовим експертом у Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України. На виборах Президента України у 2019 році була довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у ТВО №168 (Харківська область).

Після парламентських виборів народна депутатка України від фракції «Слуга Народу» Ганна Колісник вийшла зі складу засновників ТОВ «Східноєвропейська торгова компанія ЛТД», переписавши свою частку на Ганну Сергіївну Іванову. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фірма спеціалізується на продаж алкоголю та цигарок.

Колісник була засновницею цієї дніпровської фірми разом з Вадимом Слюсарєвим, Валентиною Сьоміною та Ксенією Яблуковською. У розслідуванні Георгія Шабаєва для програми «Схеми» Слюсарєва називають тіньовим куратором штабу команди Зеленського у Харківській області.

У минулому Слюсарєв був помічником Артема Пшонки. Також відомий тим, що довгий час прослуживши прикордонником у Харкові – а за часів Віктора Януковича його кар’єра єра стрімко пішла вгору, і він отримав високу посаду в Києві. В адміністрації ДПСУ Слюсарєв пропрацював до 2014 року – після подій на Майдані він звільнився з прикордонної служби і пішов у бізнес. Колишня державна служба не перестала бути для нього джерелом доходу навіть після звільнення. Тепер прикордонники платять фірмі Слюсарєва бюджетні гроші за оренду приміщення для розташування свого прикордонного пункту, яке нині у його приватних руках. Всього ж Слюсарєв є співвласником 9 компаній – через які простежуються зв’язки з мажоритарниками від «Слуги народу» в регіоні. Ще в день парламентських виборів Ганна Колісник була засновницею ТОВ «СТК ЛТД», альо потім переписала свою частку на Ганну Іванову. Остання є родичкою Сергія Іванова. Він – екс-очільник Харківської обласної митниці за часів Януковича. Працював на «Гоптівці» одночасно з Слюсарєвим.

У декларації за 2014 рік вказував, що він та його родина володіє купою земельних ділянок, будинками площею 234 кв. м. та 329 кв. м. відповідно, нежитловими приміщеннями загальною площею 883 кв. м., двома квартирами та ще багато чим.

Раніше ЗМІ писали про самовільне захоплення земельних ділянок власниками ресторану «Дубровський», якими є родина Іванових.

Суд, навіть, зобов’язання язав прокуратуру внести дані про відкриття кримінального провадження, але далі цих дій правоохоронці не пішли.