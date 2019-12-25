Київський поліцейський торгував секретною інформацією та отримував гроші з РФ

Військова прокуратура Київського гарнізону затримала поліцейського за продаж секретної інформації.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, пише 368.media

За даними слідства, поліцейський продавав інформацію із закритих баз та реєстрів МВС: автоматизованої підсистеми «Ризик»», баз даних «Аркан», «Армор» та інших. 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року він отримав гроші за свої послуги — в сумі 16,3 тис. гривень. Крім того, слідство зафіксувало неодноразові факти пересилання поліцейському засобів з території Російської Федерації.

В кінці грудня за черговий пакет секретних даних старший лейтенант поліції отримав 1,3 тис. гривень і був затриманий.