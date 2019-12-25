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Чому у всьому світі відзначають Різдво 25 грудня?

25.12.2019

На жаль, дуже довгий час розвиток нашої країни стримувала її окупація добрим сусідом Росією. Сотнями років Росія диктує нам свої правила, нав’язувала звичаї, змушувала вивчати чужий нам мову, релігію і культуру, витісняла і заміняла наші звичаї, традиції, правила.

Без малого окупація тривала майже 400 років і торкнулася всього нашого побуту, способу життя та мислення. Так, росіяни, нас звинувачують в тому, що ми не зуміли відбудувати країну за 25 років більш-менш фактичної незалежності, звинувачують в тому, що ми не змогли побороти корупцію, але звинувачувати нас в цьому росіяни не можуть і не мають права, так як все те з чим ми сьогодні боремося це спадок, що саме вони нам залишили.

Безкультур’я, пияцтво, безграмотність, корупція і релігійне мракобісся ось риси істинного руського, а в реальності Московського Світу , Православного Халіфату, які сотні років намагався нам він прищепити.

Ми не зможемо за один день відмахнуться від усього цього, але це не повинно нас зупиняти, і на шляху до світла, до цивілізації, давайте відновимо знання, які знає, розуміє і визнає весь світ. Знання, які заперечує лише одна країна світу Росія. Недолік знань одна з проблем українського суспільства, але ми здатні надолужити згаяне.

За роки колоніального рабства в нашу свідомість впровадили стереотип про те Різдво, яке відзначає переважна більшість всього християнського світу саме 25 грудня, називається Католицьким Різдвом ? Але насправді це не так!

25 грудня всі християнські країни світу відзначають Різдво, крім Росії, і її колоній!

Рішення про відмову від Юліанського календаря, було прийнято на Всеправославному Соборі в Константинополі ще в 1923 році, і з тих пір всі православні Церкви, крім РПЦ, відзначають Різдво 25 грудня. І лише прихильники мракобесной Московської церкви продовжують відзначати Різдво 7 січня.

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Уявляєте?

Всі православні країни, такі як Греція, Болгарія, Румунія, Кіпр, відзначають Різдво саме 25 грудня! І Вселенський, Константинопольський Патріарх теж відзначає Різдво 25 грудня!

І тільки Україна, Молдова, Білорусь, Албанія, відзначають 7 січня!

Юліанський календар, за який традиційно тримаються РПЦ, вкрай неточний, і кожні 128 років дає похибку на одну добу, у зв’язку з ніж, наприклад, в 2101 Різдво за Юліанським календарем вже не 7 січня, а 8 січня.

Україна, завдяки розв’язаній Росією війні сьогодні повністю втратила будь який зв’язок з нею, але досі її священики перебувають під її впливом. Це не правильно.

Необхідно починати з малого, і давно вже пора перестати синхронізувати календар українських церков з московськими давно пора повернути Україні її релігію, і забути про московських церковних рейдерів РПЦ.

Олександр Чеславский

 

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