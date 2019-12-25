Дженнифер Лопес показала роскошное тело в мини-топике

Дженнифер Лопес показала стальной пресс, когда репетировала свою хореографию в понедельник для предстоящего выступления на СуперКубке.

50-летняя звезда доказала, что она в лучшей форме, чем когда-либо, наклоняя бедра назад и вперед в укороченном спортивном топе Guess и спортивных леггинсах.

Дженнифер будет со-хедлайнером Halftime Show на СуперКубке в феврале следующего года вместе с коллегой по сцене и суперзвездой Шакирой.

Ее жених, 44-летний Алекс Родригес разместил видео ее репетиции на своей странице в Instagram.

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Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod) 22 Гру 2019 р. о 12:23 PST

Он пошутил: “Вот что я чувствую по поводу рождественских покупок. Счастливого Рождества и счастливых праздников! [зеленое сердце любви эмодзи].”

Актриса выглядела невероятно горячо в коротком ролике, сочетая свой спортивный образ с серьгами-подвесками и легким макияжем.

На заднем плане виднелись танцоры, поддерживающие звезду, которые отрабатывали свои движения перед большим выступлением.

: akcenty.com.ua