Двох п’яних школярок знайшли без свідомості посеред вулиці

В Кременчуці Полтавської області двоє п’яних 13-річних школярок лежали посеред вулиці без свідомості.

Неповнолітніх виявили патрульні та відразу викликали “швидку”, повідомляє прес-служба місцевої патрульної поліції.

“Близько 13 години, патрулюючи вулицю Вадима Пугачова, інспектори патрульної поліції помітили, як прямо посеред дороги двоє невідомих дівчат лежать без свідомості. Поліцейські зробили їм домедичну допомогу і викликали швидку”, – сказано в повідомленні.

В лікарні дівчатам поставили діагноз – алкогольна інтоксикація. До медиків вони потрапили в тяжкому стані, проте наразі життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Тепер поліція розшукує батьків дівчаток, а також встановлює, де підлітки придбали алкоголь, адже в Україні продавати спиртне дозволено тільки особам, які досягли 18 років.