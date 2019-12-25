Тина Кароль и Надя Дорофеева показали “Рождественскую историю”

Известная украинская певица Тина Кароль, а также участники группы “Время и Стекло” Надя Дорофеева и Позитив выступили на “Рождественской истории”

На фото Кароль в образе поросенка. Тина надела большое платье, а на голове у нее была шапка в виде поросенка. Рядом стояла Надя в черном коротком платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло идеальные ножки Дорофеевой. Позитив в номере играл Санта Клауса, надев красную накидку с белым воротником и черной шапкой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Инстаграм Кароль и “Время и Стекло”.

“На санях с ветерком. Рождественская история с Тиной Кароль. Группа “Время и Стекло” выступили с очень эффективным номером. Позитив вышел на сцену в образе современного Санта Клауса в ярком зеленом костюме и красной куртке. Дорофеева в сияющем мини-платье с бантом. В таком образе певица была похожа на яркий новогодний подарок. Артисты спели свой украиноязычный хит “Дим” и с ледового катка поднялись в воздух над Дворцом спорта на больших санях с оленями.”, – написала Тина под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимками:

“Хорошенькая такая свинка”. “Тина Пеппа”, “Ой какие зайцы”.

: politeka.net