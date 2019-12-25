На пункті пропуску в Чорнобильську зону організований об’їзд

Із-за будівництва нового КПП на пункті пропуску “Дитятки” в Чорнобильську зону організований тимчасовий об’їзд.

Про це повідомляє кореспондент Інформатора, прямує в Зону відчуження.

Фото – Роман Півників Фото – Роман Півників

Головне контрольно-пропускний пункт “Дитятки” в зоні відчуження реконструюють. Також буде реконструйовано та паркування, за межею КПП. Про це два дні тому повідомила прес-служба Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Фото – Антон Візковський

“Державне підприємство “Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження” розпочало реконструкцію в’їзної групи на КПП “Дитятки”. Найближчим часом повинні бути реконструйовані пропускні конструкції і парковка за межею КПП. “Дитятки” – це, поки, головний пункт пропуску всіх відвідувачів і працівників підприємств на територію зони відчуження”, – йдеться в повідомленні.

Фото – Антон Візковський

Зазначено, що є дні, коли через КПП проходить більше тисячі чоловік.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки голови ГАЗО Олександра Ковальчука, реконструкція КПП “Дитятки” є частиною заходів щодо виконання Указу Президента “Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”.