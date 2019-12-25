Зеленський ризикує піти безславно і достроково, — політолог

Президент України Володимир Зеленський ризикує залишити свій пост безславно, не добувши до кінця свою каденцію у разі, якщо українське суспільство припинить йому підкорятися.

Про це розповів відомий політолог Олег Саакян.

“Громадський протест нікуди не подівся, і запит на помсту може поновитися. У такому разі міжчассі безсовісного гуманізму ризикує просто перетворитися в часи тотальної безсовісності, коли гуманізм вже не буде стримуючим фактором. І тоді Зеленський ризикує піти, не добувши до кінця свою каденцію, абсолютно безславно — тому, що ніщо йому не буде підкорятися”, — зазначив Саакян.

При цьому політолог порівняв цю ситуацію з положенням водія, який крутить кермо автомобіля, натискає на педалі, але машина його не слухається.

“Інституційна база держави настільки згнила, що втомлюються не тільки мости, але й інституції. Останні роки вони тримаються на двох речах. На внутрішній лояльності, коли натискання педалей є лише символічним моментом, який бачать знизу і реагують так, ніби педаль натиснули (тому, що є корупційні, лояльностные та інші відносини, що забезпечують екзоскелет цієї системи, який не дає їй впасти). І на загальній імітації існування цих інституцій”, — підкреслив Саакян.

Більш того, на думку політолога, суспільству досі “вигідно імітувати, що держава виконує свої функції”. Зокрема, для того щоб не дати російському пропагандистському тези про державу права на існування.

“Тому, якщо Зеленський не почне вибудовувати свою порядку і альтернативну систему, він ризикує розгубити лояльність, яка буде знижуватися, і ризикує отримати суспільство, яке не готове буде далі імітувати”, — підсумував Саакян.