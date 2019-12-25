Курченко позбавили монополії на експорт вугілля з окупованого Донбасу

Сергій Курченко

Компанія побіжного бізнесмена Сергія Курченка втратила статус

єдиного постачальника вугілля з окупованого Донбасу, який отримала в

березні 2018 року. З листопада 2019 року вивозити вугілля дозволили і іншим

трейдерам.

Російський «РБК» повідомляє, що вугільні шахти самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» отримали право продавати вугілля не тільки компанії «Газ-Альянс», підконтрольної Курченко. Інформацію двох джерел, близьких до вугільним компаніям Донбасу, підтвердили виданню вугільний трейдер і федеральний чиновник.

За даними одного з джерел, вуглярам дозволили

постачати вугілля іншим трейдерським компаніям, але «на умовах не гірше, ніж у

компанії Курченко».

У березні 2018 року стало відомо, що «Газ-Альянс» призначили

єдиним постачальником вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської

областей. Вугільні трейдери тоді поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну,

директору ФСБ Олександру Бортникову, а також генпрокурору Юрію Чайці та міністру

економічного розвитку Максиму Орешкіну. У спільному зверненні трейдерів

говорилося, що 14 березня 2018 року Мінекономрозвитку направило телеграму

«дочці» РЖД — «РЖД Логістики», в якій повідомлялося про заборону вивозити вугілля з

«ДНР» і «ЛНР» для всіх компаній, за винятком «Газ-Альянсу». Трейдери,

зареєстровані в Ростовській області і Криму, попереджали про збитки із-за

простою вагонів з вугіллям.

Україна оголосила експорт вугілля, що видобувається на території

«ДНР» і «ЛНР», незаконним, але російські трейдери, офіси яких розташовані

переважно в Ростовській області, до останнього часу продавали цей

вугілля за кордон у складі вугільних сумішей.

«Внешторгсервис» і «Газ-Альянс» потрапили під санкції США

січні 2018 року, а санкції проти самого Курченко були введені ще в 2015

році. За даними Мінфіну США, «Внешторгосервис» навесні 2017 року приступив до

експлуатації українських підприємств, у тому числі вугільних шахт, що знаходяться в

«ДНР» і «ЛНР». Її партнером виступає компанія «Газ-Альянс», яка допомагає

експортувати вугілля в Європу, стверджують в Мінфіні США.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Державне підприємство «СЕТІВ» (Агентства по розшуку та менеджменту активів) на електронному майданчику OpenMarket з другої спроби продало заарештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції «Херсонський нафтоперевальний комплекс» за 200 млн грн. Херсонська перевалка з 2014 року була заарештована і визнана речовим доказом по справі Курченко і перебувала в управлінні ДП «Підприємство по забезпеченню нафтопродуктами».

Також стало відомо, що Курченко може оскаржити передачу Одеського НПЗ державі. До цього в

Одеської області була застосована спецконфискация до майна підприємства, задіяного в т. н. злочинній схемі Курченко.

Раніше ЗМІ розповіли, як Курченко передав Одеський НПЗ російському банку «ВТБ».