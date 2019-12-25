Карпачов закрив угоду з купівлі трьох телеканалів

Віталій Карпачов

Польсько-українська інвестиційна компанія Millstone&Со закрила операцію з продажу структурам бізнесмена Віталія Кропачева трьох українських компаній, пов’язаних з телеканалом «ТВі». Про це пише «Бізнес Цензор» з посиланням на коментар колишнього власника польської компанії Роберта Квитковского.

Колишній власник каналів позиціонує себе як польський

інвестор і в минулому топ-менеджер Варшавській фондовій біржі.

«Минулого тижня ми дійсно закрили угоду з

продаж трьох українських телеканалів, про умови якої домовилися з

покупцем ще навесні цього року. А вже в середині літа новий власник

офіційно заявив свої права на ТБ-ресурси», – сказав Квітковський.

Мова йде про продаж таких компаній: ТОВ «ТВІ.САТ» (раніше

носила назву «Інфо 24», на ній записана супутникова ліцензія «ТВі»), ТОВ

«ТВІ.Т2» (раніше – «Погода ТБ», мовить під логотипом Business, володіла

загальнонаціональної цифрової ліцензією) і ТОВ «ТВІ.ЮА» (записані сайт мовника і 5

торгових марок «ТВі»). У той же час в держреєстрі власниками компаній

значиться не Карпачов, а Роман Соломский через кіпрську компанію EXLAMEER VALUE

LTD.

Раніше SKELET-info повідомляв, що після відсторонення Кропачева від контролю за вугільною галуззю ціна збагачення вугілля зменшився в два рази.