The New York Times: Путінська Росія стала бальзамом для диктаторів і пугалом для Заходу

Економіка Росії, обсяг якої менше італійської, знаходиться у занепаді. Однак через два десятиліття після того, як нікому не відомий шпигун з КДБ 31 грудня 1999 року взяв у свої руки кермо влади в Кремлі, Росія і її президент Володимир Путін закінчують, можна сказати, свій кращий рік.

Сполучені Штати Америки, які були в роки холодної війни непримиренним ворогом СРСР, а сьогодні перебувають під владою президента, твердо вирішив «порозумітися з Росією», здригаються в конвульсіях імпічменту і повністю поглинуті цим заходом. Британія, коли-то була другим стовпом трансатлантичного альянсу і протягом багатьох років піддається підривній дії Путіна, замкнулася в собі і тільки що проголосувала за уряд, який обіцяє вийти з Євросоюзу до кінця січня.

Близький Схід, де колись безроздільно панували Америка і Британія, все більше схиляється в бік Москви, яка переламала хід війни в Сирії, поставила члену НАТО Туреччини свої сучасні зенітно-ракетні комплекси і підписала багатомільярдні контракти з Саудівською Аравією, яка є найближчою союзником США в арабському світі. Росія і зблизилася з іншим давнім американським союзником — Єгиптом, стала ключовим гравцем в лівійській громадянської війни. А тепер все ближче підходить до того, щоб вступити в альянс з Китаєм.

Минуло лише п’ять років відтоді, як президент Барак Обама в 2014 році зневажливо назвав Росію «регіональною державою», здатної тільки загрожувати своїм сусідам «не з позиції сили, а від слабкості». Її успіхи змушують поставити несподіваний питання: яким чином величезна за розмірами зі своїми 11 часовими поясами, але дуже слабка по економічним та іншим важливим мірками країна перетворилася на таку могутню силу?

«Коли розпався Радянський Союз, всі задавали один і той же питання, — згадує онука радянського лідера Микити Хрущова Ніна Хрущова, що працює експертом по Росії в Новій школі в Нью-Йорку. — Як така прогнила система могла діяти непропорційно своїм силам?»

За словами Хрущової, у Заходу часто складалося хибне уявлення про цю країну, в якої такі ж колосальні амбіції, як і територія, що простягається від Тихого океану до Балтійського моря, і яку часом не стримує те, що здається реальністю. Вона сказала: «Путін — це разом технократ і фанатик віри, ексгібіціоніст і секретчик, майстерно зберігає таємниці». Ти чекаєш від нього одного, чогось прямолінійного й послідовного, а він раптово робить щось зовсім інше, створюючи димову завісу і вводячи всіх в оману«.

Як написав недавно на сторінках «Независимой газеты» давній кремлівський радник Владислав Сурков, «при Путіні Росія грає західними умами».

Втім, і своїми теж.

ВИЩЕ ВЛАСНОГО ЗРОСТАННЯ

20 років тому, коли перший демократично обраний президент Росії Борис Єльцин передав владу Путіну, я працював репортером у Москві і вирушив у рідне місто нового президента Санкт-Петербург, щоб спробувати зрозуміти, чи є у Путіна хоча б якісь шанси впоратися з тієї похмурої і тяжкій ситуацією в країні, яку він успадкував, не кажучи вже про виправлення становища.

В Росії панував хаос; її економіка була в занепаді, так і не оговтавшись від пострадянського краху, який виявився набагато страшніше Великої депресії в США; її армія була настільки слабка, що програла війну в маленькій Чечні; а її населення було настільки розчароване єльцинськими обіцянками про світлої епохи капіталізму, що обрали парламент, де було повно комуністів, відвертих психопатів і прихованих фашистів.

Але розмова з колишньою шкільною вчителькою Путіна з біології швидко все розставив по місцях, показавши, як свідчить російська приказка, що «надія помирає останньою». Вона згадала, що Путін був не тільки старанним учнем, але і відмінним баскетболістом, тому що він «дуже високий».

Низькорослий новий президент виріс в її спогадах до гігантських розмірів. Це дало мені перше уявлення про те, що за наступні 20 років стало визначальною рисою путінського правління: про його здатності уявляти себе і свою країну як щось більш високе і сильне, ніж про це свідчать факти.

І це не просто обдурювання.

«Може, у нього і слабкі карти, але він не боїться ними грати, — сказав колишній посол США в Москві Майкл Макфол, який нині працює в Стенфорді. — Саме це робить Путіна таким страшним».

Путін зізнався практично в тому ж, даючи інтерв’ю кінорежисерові Оліверу Стоуну. «Питання не в тому, щоб мати багато влади, — сказав він. — Питання в тому, щоб розпорядитися хоча б тією владою, яка у тебе є, розпорядитися правильно».

Путін використовує російський патріотизм, який він у своїй недавній прес-конференції за підсумками року назвав «єдино можливою ідеологією в сучасному демократичному суспільстві» для досягнення деяких реальних результатів, а саме, для приборкання хаосу єльцинської епохи, а також для обмеження свобод.

Він придушив повстання в Чечні, яку відвідав вже через кілька годин після вступу на посаду, влаштувавши показну демонстрацію власної сміливості і доблесті. Він модернізував збройні сили країни. Він обложив олігархів, частина яких покинула країну, частина потрапила за ґрати, а деякі просто були залякані. Це були ті самі олігархи, які при Єльцині зробили дуже багато для дискредитації капіталізму і демократії. Путін створив нову олігархічну кліку, яка повністю підпорядковується Кремлю і демонструє йому свою відданість.

За словами політолога Гліба Павловського, який більше десяти років працював кремлівським радником, Росія при Путіні все одно нагадує йому екзоскелет з науково-фантастичних фільмів: «Всередині сидить маленький, слабкий і можливо наляканий чоловік, але зовні це виглядає лякаюче».

«ІДЕОЛОГІЯ МАЙБУТНЬОГО»

Російська економіка здається карликової на тлі американської, яка в доларовому вираженні більше її в 10 з гаком разів. Вона настільки мала, що не потрапляє навіть в першу десятку. А в цьому році темпи її зростання становили всього один відсоток. Так і в культурному плані вплив Росії за кордоном не дуже велике, хоча у неї є великі досягнення в класичній музиці, балеті та багатьох інших областях мистецтва. Південна Корея завдяки своєму кей-попу і фільмів володіє набагато більшим впливом.

Однак Росія стала дороговказною зіркою для диктаторів і самовластных правителів всього світу, майстерно освоївши потенціал соціальних мереж та інших інструментів (у Росії все це називають політтехнологіями) і ділячись своїм досвідом з іншими. Тепер ці лідери з допомогою Москви і без неї можуть використовувати ці політтехнологи для дезорганізації світового порядку, в якому колись панували США. В їх арсенал входить розповсюдження фальшивих або що вводять в оману новин, приховування простих фактів за завісою складних конспірологічних теорій, а також засудження політичних суперників, на яких можна навісити ярлик зрадників або, як це робить президент Трамп за прикладом Сталіна, «ворогів народу».

Які б не були проблеми Росії, вона, кажучи словами кремлівського радника Суркова, створила «ідеологію майбутнього», відмовившись від запропонованої Заходом «ілюзії вибору». В основі сьогоднішньої Росії — воля єдиного лідера, який здатний стрімко приймати рішення, так як його ніхто і ніщо не стримує.

Китай теж виступає за єдиновладдя як за спосіб швидко домагатися результатів. Але навіть керівник його комуністичної партії Сі Цзіньпін не зрівняється з Путіним, який наказав блискавично захопити Крим і домігся свого. Рішення відняти Кримський півострів у України було прийнято за одну ніч на засіданні в Кремлі в лютому 2014 року, після чого воно було виконано за чотири дні. В Крим відправили російський спецназ, котрий захопив нечисленні урядові будівлі в його столиці Сімферополі.

Спокуса авторитаризму по-російськи знайшов благодатний грунт у країнах, які здавна вважають себе бастіонами західних цінностей і протягом майже всієї своєї історії були налаштовані вороже по відношенню до Москви. Мова, насамперед, йде про Угорщини та Польщі. Росія спокушає виборців і в інших європейських країнах, а також у США. Колишній кремлівський радник Павловський розповів, що він був вражений під час своєї недавньої поїздки в Західну Європу, де люди говорили йому: «Як вам пощастило в Росії, адже у вас такий чудовий, розумний і сильний президент».

«Там майже склався консенсус про те, що Путін велика людина, така собі реінкарнація де Голля, — сказав він. — Путін і сам так думає. І це не ілюзія, тому що це працює».

Але так вважають далеко не всі росіяни, особливо московська і санкт-петербурзька молодь, яка влітку виходила на демонстрації протесту, заявляючи про те, що Путіна час минув.

Але сили безпеки швидко поклали цьому край, часто вдаючись до застосування жорстокої сили, і путінські рейтинги, які влітку трохи просіли, зараз повернулися на колишні висоти, складаючи близько 70 відсотків, про що свідчать результати нещодавнього опитування, опубліковані в листопаді Левада-Центром.

Це менше, ніж у період націоналістичної ейфорії, що охопила країну після анексії Криму, але все одно це дивовижний показник для країни, у якій економічний застій і все менше перспектив для значної частини населення.

Зрадівши тому, що вітри задули в напрямку Росії і в його власному напрямку, Путін в інтерв’ю «Файненшл Таймс» оголосив про смерті західних догматів і переконань, що існували з кінця Другої світової війни. Ідеологія ліберальної демократії, заявив він, зжила себе.

Російські спроби маніпулювати свідомістю виявилися особливо успішними в Америці, яку Путін і його помічники регулярно звинувачують у божевільної русофобії. Зацикленість США на Росії насправді збільшила силу її впливу. Спроби Москви посіяти розбіжності і розкол через Фейсбук та інші соціальні мережі не вимагають великих витрат і найчастіше досить примітивні, але вони мали невідповідне вплив на американський політичний процес.

В результаті виникла атмосфера дратівливості, нервозності, невизначеності і вседозволеності, яку дав досить точну назву британський письменник родом з СРСР Петро Померанцев, назвавши свою книгу про путінської Росії так: «Правди немає, і все можливо» (Nothing is True and Everything is Possible).

НОВИЙ ШЛЯХ

Після приходу Путіна до влади у зв’язку з несподіваною відставкою Єльцина напередодні нового тисячоліття він веде країну зовсім не тим шляхом, про який говорив спочатку.

Попрощавшись на сходах Кремля з Єльциним, сумно попросили «берегти Росії», Путін через кілька годин виступив по телебаченню зі своїм першим новорічним зверненням до народу. Він пообіцяв захищати «свободу слова, свободу совісті, свободу ЗМІ, права власності, ці основоположні елементи цивілізованого суспільства».

Приблизно те ж саме він сказав півтора року тому у своїй історичній промові, що стала першим виступом російського лідера в берлінському рейхстазі. Там він намалював картину Росії, яка нерозривно пов’язана з Європою, і з її цінностями.

Але до 2002 року йому вже набридло те, що на Росію дивляться як на вымаливающего допомогу молодшого партнера. «Росія ніколи не була такою сильною, якою вона хотіла б бути, і ніколи не була такою слабкою, як про неї думали», — попередив російський президент.

Відчуваючи гірке розчарування у Заході в питаннях безпеки, Путін в 2007 році сказав знакову мова в Мюнхені, висловивши невдоволення і обурення односторонніми діями США і тим, що вони ігнорують заперечення Росії проти розширення НАТО. «Вони занурюють нас у безодню наступних один за іншим конфліктів», — заявив Путін. Вони створюють таку обстановку, в якій «ніхто не почуває себе в безпеці».

Але цей переломний момент настав через рік, коли відбувся крах світової фінансової системи, сказав Павловський, який на той час працював у Кремлі.

«Для Путіна це був вирішальний момент, — заявив він. — До цього він орієнтувався на Америку. Так, він був украй незадоволений тим, що американці творили у всьому світі, і тим не менш він бачив в Америці найсильнішу економіку, яка управляє глобальної економічної системи. І раптом виявилося, що це не так: вона нічим не управляє».

За словами Павловського, «це був момент істини, коли всі старі норми зникли».

З тих пір, говорить він, Росія зайнялася створенням власних норм.

«Дійсність — це не дитячий ранок з роздачею мандаринів і апельсинів, — сказав Павловський. — Іншими словами, вона виявилася зовсім не такою, як ми думали, як нам хотілося, як ми очікували».

Оригінал – The New York Times (США)

Ендрю ХІГГІНС