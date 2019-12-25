Чоловік пограбував банк в американському місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо), після чого вибіг на вулицю і почав кидати гроші в повітря зі словами “щасливого Різдва!”, повідомило видання Hill.



Інцидент стався в понеділок увечері. Очевидець розповів телеканалу KKTV, що після цього грабіжник, якого поліція ідентифікувала як 65-річного Девіда Олівера, відправився в найближчу кав’ярню, де став чекати правоохоронців.

За заявою поліції, Олівер не чинив опору при затриманні, зброї при ньому не знайшли. Як зазначає видання, очевидці повідомили, що перехожі зібрали розкидані грабіжником гроші і повернули їх банку.

Про яку суму йдеться, невідомо. Тим не менш сержант поліції Джим Джеффокат заявив про зникнення в результаті інциденту “тисяч доларів”.