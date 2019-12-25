Депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський, якого раніше звинувачували в домаганнях до студенткам РГПУ їм. Герцена, опинився в епіцентрі чергового скандалу. Є всі підстави вважати, що цей парламентарій відпрацьовує замовлення західних русофобів.

Так, пропагандист ЛГБТ-спільноти Вишневський став на захист голови петербурзького відділення «Меморіалу» Ірини Фліге. Він не погодився з тим, що жінку усунули від роботи в групі з координації діяльності, спрямованої на реалізацію Концепції державної політики з увічнення пам’яті жертв політичних репресій.

Депутат висловив думку, що Фліге повинна була продовжити роботу в групі, незважаючи на щорічну ротацію і зміну колективу в організації.

Борис Вишневський встає на захист представника «Меморіалу» і намагається реабілітувати організацію в очах росіян не вперше. Раніше він заступився за голову карельського відділення Юрія Дмитрієва. На комп’ютері Дмитрієва знайшли порнографічні фотографії з його участю малолітньої прийомної дочки.

Вишневський наполягав, що справа проти Юрія Дмитрієва пов’язано з його заявами з приводу політичних репресій в СРСР і публікації незручного для влади правди. Ніяких аргументів петербурзький депутат, природно, не представив.

Парламентарій також не погодився з постановою суду засудити до 9 років позбавлення волі ще одного співробітника «Меморіалу» – Сергія Колтырина. Останній набув близькість з дівчиною, яка не досягла 16-річного віку.

Слід зазначити, що «Меморіал» є не простий правозахисною організацією. У 2016 році її визнали іноземним агентом. А в липні 2017 року журналісти Life News з’ясували, що західні НКО фінансують через «Меморіал» опозицію в Росії.

Є всі підстави вважати, що Борис Вишневський відпрацьовує замовлення західних кураторів. Цей політик вже був викритий у зв’язках з Михайлом Ходорковським. Ймовірно, тепер він вирішив заробити на відбіленні репутації «Меморіалу».