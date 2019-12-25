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Под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу

25.12.2019

Во вторник, 24 декабря, в Запорожской области случилось происшествие. Так, в полицию ​​поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители установили, что 34-летний мужчина дома изнасиловал 13-летнюю сестру своей жены.

“Работники полиции установили, что около 7 утра злоумышленник по месту своего проживания, угрожая физической расправой, естественным путем изнасиловал родную сестру своей жены, девушку 2006 года рождения, которая находилась в гостях”, – говорится в сообщении.

:  podrobnosti.ua

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