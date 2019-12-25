Створили 3D моделі кораблів, які затонули біля Хортиці (відео)

Фахівці створили 3D моделі шлюпок, які затонули в XVIII ст. в районі Хортиці.

“Це носова частина дюбель-шлюпки (довжина цього фрагмента близько 3,5 м, ще разів п’ять по стільки приховано під піщаними наносами). Під час занурення нам навіть з дуже потужним світлом не вдалося побачити її цілком, а знімати доводилося з відстані 30- 50 см”, – написав у Facebook один з дослідників Олександр Куракін.

Група археологів протягом тижня проводила дослідження біля Хортиці.



Фахівці планують підготувати пакет документів і внести затонулі кораблі до Держреєстру нерухомих пам’яток України.

: gazeta.ua