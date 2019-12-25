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Продам сільце з селянами

25.12.2019

Продам деревеньку с крестьянами

Сибірський бізнесмен виставив на продаж село Василівка Идринского району Красноярського краю разом з жителями, повідомляє НТВ.
 

Там знаходяться 45 будинків і тваринницький комплекс, за які чоловік хоче виручити 20 мільйонів рублів.

Як уточнює телеканал, відповідаючи на дзвінки жителів сусідніх районів, представники бізнесмена заявили, що після покупки з людьми можна “робити все що завгодно”, в тому числі виселити.

 

Продам деревеньку с крестьянами  

За даними НТВ, в кінці 1980-х років Минусинскому будівельному комбінату виділили кошти на відродження села, пізніше керівник компанії отримав землі в безстрокове користування.

 

 

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