«Слуга Путіна»? Нардеп Зеленського оскандалився зрадницьким заявою про Крим

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Устенко заявив, що Україна нібито сама спровокувала анексію Криму, прийнявши в 2014 році закон про мову.

Скандальне думку він висловив в ефірі телеканалу «НАШ» в ході дискусії з нардепом від «Європейської солідарності» Олексієм Гончаренком.

«У 2014 році був прийнятий закон про мову, після чого спровоцировались всі ці дії в Криму, після чого Російська Федерація зайшла в Крим», – видав Устенко.

«Такі заяви навіть ОПЗЖ собі не дозволяє. Але раз «слуги народу» поступово стають «слугами Путіна», то їм доведеться дещо нагадати. Путін роздає свої медалі за Крим датовані 20 лютого, коли ще Янукович сидів на Банковій і ніякого закону про мову не було і в помині. Ви Соловйова переслухали або Скабееву?» – відповів йому Гончаренко.