В Росії 15-річний школяр побив вчительку молотком по голові: його відвезли до психлікарні

В Єкатеринбурзі (Росія) учень дев’ятого класу напав з молотком і ножем на вчительку. Причиною стали її слова про те, що вона не допустить його до складання іспиту з-за невыученого вірша.

Про страшний інцидент розповіли на Telegram-каналі LIFE SHOT, посилаючись на правоохоронців.

Відзначається, що підліток підкараулив свого класного керівника поза школи і близько п’яти разів вдарив молотком по голові, ножем не влучив жодного разу. Жінка змогла вибити зброю з рук школяра і повалила його на землю. З забоями її відвезли в лікарню, але пізніше від госпіталізації вона відмовилася. Підлітка затримали. За одними даними, хлопця разом з його бабусею відвезли на допит в поліцію, а за іншими – в психіатричну лікарню.

Тим часом однокласники агресивного школяра розповіли «Підйому» про деталі жахливої події.

Вчителька, на яку напали

LIFE SHOT

Учень, який напав на педагога

BAZA

«Я пішов на урок, там всі говорили про те, що Данило напав на Марину Миколаївну. Потім до нас підійшов завуч і сказав, що Данило підкараулив Марину Миколаївну за гаражами, коли вона йшла в школу, з молотком і ножем. Він вдарив молотком вчителя ззаду і хотів добити ножем, але ззаду був учитель фізкультури і скрутив його, а після викликав швидку і відвів Данила в зал чекати поліції. Марину Миколаївну «зашили», і вона поїхала додому відпочивати», – розповів один з однокласників несамовитого хлопця.





