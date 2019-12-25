Атошник зарізав директора фірми в Запоріжжі

У Запоріжжі 21 грудня біля одного з кафе на вул. Кругової у Шевченківському районі був убитий директор фірми.

Як повідомляє Разом, співробітники оптового підприємства відзначали в кафе новорічний корпоратив. Тут же відпочивав неадекватний відвідувач. Як повідомили очевидці, він постійно провокував конфлікти з іншими громадянами. Вже після закінчення корпоративу один із співробітників фірми вийшов на вулицю і чекав таксі. У цей момент на нього накинувся той самий агресивний відвідувач і почав бійку. Щоб розборонити чоловіків, у конфлікт втрутився 46-річний керівник фірми Сергій Шевельов. Нападник ударив його ножем у шию, потім завдав ще кілька ударів ножем, і почав добивати ногами. Як повідомила поліція, потерпілому намагалися надати допомогу медики, але він помер.

В обласному управлінні поліції повідомили, що за підозрою в умисному вбивстві розшукується громадянин 1991 року народження. Згідно орієнтуванні Шевченківського відділу поліції, це Михайло Федулов. За неофіційною інформацією, він є учасником АТО, має спецпідготовку і може бути озброєний.