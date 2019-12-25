«Зграя кретинів»: Савченко оцінила нинішню українську владу

Надія Савченко, виступаючи в ефірі телеканалу ZIK, дала невтішну оцінку нинішньої української влади. На думку колишньої народної обраниці, країною сьогодні керує «зграя кретинів», яким не можна довіряти держава.

Савченко зазначила, що Володимир Зеленський продемонстрував свою некомпетентність ще коли тільки балотувався в президенти. Це також відноситься і до членів команди нинішнього глави держави. Можна згадати круглі столи, які організовував Зеленський під час виборчої кампанії. Присутні там люди, демонструючи видимість «соціальних ліфтів», вже тоді часто видавали просто маячня ляпи.

Чого варта лише історія з зарплатою вчителів на рівні 4 тисяч доларів. Причому, всі ці «супер-вчені» і «економісти» стверджували, що вийти на такі зарплати цілком реально. Зеленському потрібно якомога швидше освоїти прості основи і закони. Адже не тільки у фізиці, але і в державостроительстве є такі закони, проти яких, як кажуть, не попреш. Якщо президент їх не вивчить, то країна буде руйнуватися, раскалываясь на шматки.