Курс долара в 2020 році: українців закликали готуватися до найгіршого

Українців попередили про різке зростання курсу долара. Про це заявив експерт і головний редактро видання «Бізнес.Цензор» Сергій Головньов.

За його словами, вже після Нового року курс долара може піднятися до позначки в 27 грн/$.

«Ми робили матеріал про прогнозі консалтингових інвестиційних агентств світових, і багато з них сходять на те, що приблизно це буде на цьому рівні – 27 гривень за долар», – озвучив свій прогноз експерт в ефірі українського телеканалу.

Головньов також заявив, що курс долара в Україні після новорічних свят буде на тому рівні, який Кабінет міністрів заклав у державний бюджет на 2020 рік.

«Зараз всі прогнозують і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це і буде середнім курсом на 2020 рік», — резюмував головний редактор видання в ефірі телеканалу.