У Міненерго назвали причини відмови від претензій до «Газпрому» на 12 млрд доларів

Потенційний виграш за арбітраж проти «Газпрому» на 12,2 млрд доларів можна було б отримати тільки через 3-5 років суден і простою української газотранспортної системи.

Про це написав міністр енергетики Олексій Оржель.

«Орієнтовний дохід, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі, — це понад 3 млрд доларів арбітражу плюс приблизно 3 млрд доларів за транзит в рік протягом 5 років. Отже, у п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 млрд доларів, з них 3 млрд — живими грошима — вже до нового року. І це — без кабальних умов щодо придбання російського газу», — зазначив він.

«Що таке 12,2 млрд доларів, про які йдеться в протоколі? Це — потенційний виграш в арбітражі за упущену вигоду», — додав міністр.

Він вважає, що Україні важко було б обстоювати свою позицію.

«Тут є три ключових моменту: сама цифра і слова „потенційний“ і „втрачений“. Ми могли б їх отримати (12,2 млрд доларів), якби „Газпром“ повністю відмовився від транзиту через Україну і не пускав сюди інших. Але якщо „Газпром“ прокачує б хоч мінімальні обсяги, то нам було б складно підтримувати переконливість своєї позиції. Крім того, арбітраж — це довгий і витратний процес. Припустимо, ми б отримали 12,2 млрд доларів (мінус судові витрати) протягом 3-5 років, якби наша ГТС стояла порожньою. Було б це перемогою для України? Немає», — підкреслив Оржель.

За його словами, таким чином Україна отримає від транзиту за п’ятирічний період, ніж могла б виграти в суді за відсутності транзиту газу.

20 грудня представники Єврокомісії, України і РФ досягли домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, обсяг транзиту складе 65 млрд кубометрів газу в перший рік і 40 млрд кубометрів — в наступні 4 роки.

Також передбачається відгук майбутніх судових позовів «Нафтогазу» до «Газпрому» і згода «Газпрому» виплатити Україні грошима до Нового року близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.