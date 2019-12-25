За «посадку» доведеться платити: Малюська презентує платні СІЗО-«готелі»

Слідчі ізолятори в Україні знаходяться в жахливому стані, деякі — непридатні для утримання в них людей. У зв’язку з цим міністр юстиції Денис Малюська озвучив пропозицію, як зробити перебування в СІЗО «комфортним» для перебування затриманих.

«Ідея полягає в тому, що в разі СІЗО держава має єдиний інтерес – щоб чоловік був доступним для слідства. Простими словами – щоб він не втік. У держави немає мети перевиховати цих людей, карати їх. Бо людина, яка перебуває в СІЗО, за фактом не винен з точки зору закону», – сказав Малюська в інтерв’ю 24 каналу.

За його словами, в Україні можуть з’явитися так звані СІЗО-«готелі». І затримані зможуть оплатити своє комфортне перебування в СІЗО.

При цьому грошей на будівництво таких готелів» у держави немає, тому у міністерстві пропонують залучити бізнес.

«На нашу думку, це досить непоганий варіант, адже будуть забезпечені і права громадян, і буде створено додаткове джерело отримання податків», – зазначив Малюська.