Українців-боржників загнали до єдиного реєстру: як знайти себе у таблиці

Причиною попадання в ЕРД може бути невиконання рішень суду, прострочений адмінштраф, аліменти або кредит

З початку року в Єдиний реєстр боржників (ЕРД) потрапило понад 1,7 млн українців. Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на реєстр Міністерства юстиції України.

Відзначається, що 8% з цієї кількості становлять компанії-боржники, а 92% — фізичні особи.

Найчастіше в ЕРД потрапляють програшу в суді і не виконання рішень суду; неоплаченого адмінштрафу (наприклад, за порушення правил дорожнього руху); неоплачені вчасно комунальні послуги, невиплачені аліменти або кредит, заборгованість по якому банк стягує через нотаріуса.

Юристи попереджають, що боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг.

Щоб перевірити себе у реєстрі боржників, потрібно скористатися будь-яким месенджером і вказати про себе будь-які дані.