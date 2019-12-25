Знайшли без свідомості: під Полтавою недитячі розваги підлітків обернулися трагедією

Співробітники патрульної поліції в Кременчуці, Полтавської області, виявили на вулиці двох дівчаток-підлітків, які лежали без свідомості на асфальті.

Поліцейські надали дівчаткам домедичну допомогу і викликали «швидку допомогу». Обом підліткам був поставлений попередній діагноз – алкогольна інтоксикація.

Як повідомляється, життя і здоров’я дівчат на даний момент нічого не загрожує.

В коментарях деякі користувачі обурилися «нагадуванням» і зажадали від поліцейських знайти і покарати тих, хто надав неповнолітнім алкоголь.