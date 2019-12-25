Швець: Не сваріть Славу!

Багато з тих, хто дізнався про виступ Святослава Вакарчука 21 грудня на новорічному корпоративі компанії Wargaming в Мінську, не зрозуміли лідера «Голоси». Ні, він не вчинив нічого протизаконного і неетичної, а гонорар з п’ятьма нулями – це оцінка рівня його популярності і готовності замовника за неї заплатити. Домовилися, приїхав, заспівав. Що поганого?

Такі оцінки висловив відомий журналіст Леонід Швець для видання «Слово і Діло».

Абсолютно нічого поганого, крім того, що ще один український політик вирішив залишитися просто політиком і не претендувати на якийсь винятковий статус. Одне те, що гроші чесно зароблені, а не отримані за підвищену чутливість фракції до побажань якої зацікавленої сторони, робить Вакарчука за нашими мірками ледь не святим.

Але святі не їздять з концертами по корпоративів, і це тонке обставина все ж змушує шкодувати, що Слава погодився.

І навіть не в концерті справа, а в тому, що це за концерт. Одна справа – стадіон або площа, забита українською публікою, вітаючої музичного кумира і з деяких пір політичного діяча, інша справа – випивають і закусывающие бізнесмени і айтішники з сусідньої країни, пробашлявшие собі додаткове задоволення послухати українського депутата у вузькому корпоративному колі.

Вакарчук себе помістив цю картинку і не поморщився, інші поморщились, ось і вся різниця. Зовсім не смертельна.

Вчинок, між тим, зрозумілий і хороший своєї проясняющей силою: так, Слава не потягнув покладені на нього у минулому році захмарні надії і тягнути надалі не має наміру. В міру сил буде займатися політикою, у міру задоволення – музикою.

Це ж не його провина, що в ньому намагалися побачити щось, чого в ньому немає. І зовсім не привід щось йому пред’являти або гнівно від нього відвертатися. Зі своїми тарганами розбирайтеся самі.

А людям, зрозуміло, хочеться, щоб з’явився хтось, хто б займався країною не в міру сил і не в межах обставин, а рухав обставини на межі сил, хоча б на час знехтувавши безпосередні особисті вигоди, капризи і інстинкти. Щоб сам тягнув та інших штовхав. Зрештою, незручно ж як-то потурати собі коханим, маючи народний мандат, в той час як частина народу сидить в окопах і втрачає товаришів.

З іншого боку, ну що за юнацький максималізм і революційний аскетизм? Можна ж поєднувати політику з задоволенням, законотворчість з «шабашкой» і «ялинками», парламентські засідання з пошуком баби на вечір або вибором моделі «ягуара».

У помічники краще обрати когось з родичів: і свої люди, і гроші в сім’ю. До речі, теща буде тільки рада отримати компенсацію від парламенту за проживання з зятем.

Протизаконного взагалі нічого, а що слабкість – так все зі слабкостями. Навпаки, тикати іншим в обличчя власну виключну моральність непристойно і негідно рівня політика національного рівня, який мудрий і в силу цього поблажливий до людської природи, а, значить, і свою теж.

Вакарчуку можна тільки позаздрити: у нього є музика, це зовсім нестыдное і навіть високе захоплення і покликання. У інших політиків і близько немає нічого порівнянного, вони більше за низьким.

Не потрібно Славу ні в чому дорікати. Але і не потрібно припиняти чекати інших, інших, які на знос і на розрив. Справжніх. Зрештою, коли ще можна дозволити собі помріяти, якщо не під Різдво і на Новий рік?