На Херсонщині скоєно розбійний напад на далекобійника

На дорозі поблизу міста Берислав Херсонської області будо здійснено розбійний напад на далекобійника.

Автомобіля ВАЗ 2109 перекрив проїзд вантажному авто DAF. Після цього невстановлені особи вийшли з легковика і підійшовши до вантажівки, зажадали від водія гроші та цінності. При цьому нападники погрожували йому пістолетом.

Водій-далекобійник віддав гроші в розмірі близько 2 тисяч гривень, а також ноутбук, телефон і відеореєстратор. Після цього нападники сіли в автомобіль і поїхали з місця події.

За фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.