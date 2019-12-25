Українці віддають державі у вигляді податків половину своїх доходів

Більше половини громадян України (51,3%) недооцінюють суму

податків, яку вони платять за державні послуги. Більшість (28,6%)

вважають, що працівники віддають на забезпечення функцій близько чверті своїх

доходів. Ще 14,6% вважають, що утримання держави становить близько третини

доходів. Лише 7,9% правильно відзначили, що українські працівники платять близько

половини своїх доходів на утримання держави. Такі дані соціологічного

опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 1 по 12

грудня 2019 року, повідомляє проект «Ціна держави» на своїй сторінці в

Facebook.

Саме 50% є тією частиною доходів, яку більшість

українських працівників платять на утримання держави. Такі розрахунки призводить

Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна на базі діючих

ставок податків на працю та споживання (ЄСВ, ПДФО, військовий збір, ПДВ, акцизні та

митні збори).

«Більшість податків справляються непомітно для самого

платника — в цьому і є головна причина недооцінки обсягу сплачених

податків. Незважаючи на те, що податки до бюджету перераховують продавці,

роботодавці, виробники та імпортери підакцизних товарів, кінцевим

платником всіх податків все одно є працівник і покупець. Податки або

включені в ціну кінцевого товару або віднімаються із заробітної плати», – зазначив

виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

Як повідомляв SKELET-info, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства кількість безробітних в Україні становить 1,5 мільйона чоловік.

Також повідомлялося, що в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох

років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно

подорожчання продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати

перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами

і овочами.