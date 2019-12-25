Українці віддають державі у вигляді податків половину своїх доходів

Більше половини громадян України (51,3%) недооцінюють суму
податків, яку вони платять за державні послуги. Більшість (28,6%)
вважають, що працівники віддають на забезпечення функцій близько чверті своїх
доходів. Ще 14,6% вважають, що утримання держави становить близько третини
доходів. Лише 7,9% правильно відзначили, що українські працівники платять близько
половини своїх доходів на утримання держави. Такі дані соціологічного
опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 1 по 12
грудня 2019 року, повідомляє проект «Ціна держави» на своїй сторінці в
Facebook.
Саме 50% є тією частиною доходів, яку більшість
українських працівників платять на утримання держави. Такі розрахунки призводить
Центр соціально-економічних досліджень CASE Україна на базі діючих
ставок податків на працю та споживання (ЄСВ, ПДФО, військовий збір, ПДВ, акцизні та
митні збори).
«Більшість податків справляються непомітно для самого
платника — в цьому і є головна причина недооцінки обсягу сплачених
податків. Незважаючи на те, що податки до бюджету перераховують продавці,
роботодавці, виробники та імпортери підакцизних товарів, кінцевим
платником всіх податків все одно є працівник і покупець. Податки або
включені в ціну кінцевого товару або віднімаються із заробітної плати», – зазначив
виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.
Як повідомляв SKELET-info, за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства кількість безробітних в Україні становить 1,5 мільйона чоловік.
Також повідомлялося, що в Україні рівень бідності протягом останніх чотирьох
років зріс практично в геометричній прогресії. Також через постійно
подорожчання продуктів українцям доводиться переглядати раціон і віддавати
перевагу більш дешевим товарам. Так, українці почали замінювати м’ясо крупами
і овочами.