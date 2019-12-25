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«Безмежна злість і нерозуміння»: военкор «ДНР» заявила про «розстріл» позицій бойовиків

25.12.2019

Проживає в непідконтрольному Україні Донецьку «военкор» поздразделений бойовиків «ДНР» Марина Харкова на своїй сторінці в соцмережі повідомила про «розстріл» позицій бойовиків в районі окремих позицій противника.

Харкова пише :

«Розстрілювали наші позиції на жабуньках і спартака, як на полігоні: кілька разів виїжджали бмп і били, як по мішенях, потім почався масований обстріл з мінометів 120 мм, в кінці відпрацювали з спг і агс. А у відповідь — тиша. Дотримуємося „перемир’я“».

За її словами, з-за обстрілів у членів НВФ, які «воюють» на передовій «настрої — безмежна злість і нерозуміння».

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