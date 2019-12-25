У Харкові чоловік намагався пронести в суд гранату

У Харкові затримали чоловіка, який намагався пронести в будівлю Господарського суду Харківської області предмет, схожий на бойову гранату Ф-1.

Про це напередодні повідомила Судова влада України.

“У вівторок, 24 грудня, співробітники Територіального управління судової Служби охорони в Харківській області затримали чоловіка, який намагався пронести в будівлю Господарського суду Харківської області предмет, схожий на бойову гранату Ф-1”, – йдеться в повідомленні.

Співробітники чергової зміни Служби судової охорони затримали чоловіка, вилучили предмет, схожий на бойову гранату, і викликали на місце події наряд поліції і фахівців вибухово-технічної служби.

Прибулі за викликом, вилучили схожий на гранату предмет, провели необхідні слідчі дії і доставили затриманого чоловіка у відділення поліції для подальшого з’ясування всіх обставин події.