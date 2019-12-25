РФ очікує посилення тиску США на Nord Stream-2

США будуть посилювати тиск на проект Північний потік-2, вважає віце-прем’єр Росії Дмитро Козак в інтерв’ю телеканалу Росія-24.

Про це повідомляє “ТАСС” у середу, 25 грудня.

“Напевно, тиск буде рости, але можливості цього тиску теж не безмежні. З урахуванням позиції ключових країн ЄС, які зацікавлені в тому, щоб отримати енергетичну безпеку на необхідному рівні. Всі розуміють, що це економічний проект”, – сказав віце-прем’єр.

Він зазначив, що з урахуванням рішення по Україні Росія задіє всі маршрути і забезпечить надійність газопостачання Європи за рахунок поставок російського газу.

“При цьому газу, який на 30% дешевше, ніж зріджений природний газ, який пропонують США. У підсумку економічний інтерес проб’є собі дорогу”, – сказав Козак.

“Ми впевнені в тому, що у співпраці з європейськими країнами ЄС ми вирішимо цю проблему [з санкціями] і знайдемо компроміс”, – додав він.