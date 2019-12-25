Зеленський підписав закон про заборону імпорту електроенергії з Росії, – ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін у закон “Про ринок електричної енергії”, що забороняє імпорт електроенергії з РФ.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Зокрема, закон передбачає, що в разі значного коливання цін на ринку електроенергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку “на добу вперед” з відповідним обґрунтуванням. Такі ціни встановлюються після консультацій з Антимонопольним комітетом України.

Також НКРЭКУ отримує право тимчасово, до 1 квітня 2020 року, встановлювати виробникам, які здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, тариф на відпуск електричної енергії (у випадках, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України про покладення спеціальних обов’язків).

Закон встановлює заборону на продаж та/або постачання електричної енергії, що імпортується з Російської Федерації (за двосторонніми договорами та на внутрисуточном ринку). Разом з тим Кабінет Міністрів України має право скасовувати заборону на визначений ним термін, щоб уникнути надзвичайної ситуації в об’єднаній енергосистемі України.

Документ також передбачає, що гарантований покупець направляє різницю між доходами і видатками, що виникла під час виконання ним спеціальних обов’язків, на забезпечення покриття власних витрат на виконання спеціальних обов’язків щодо купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом та за аукціонною ціною.