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Україна експортувала ялинкові іграшки в 27 країн світу

25.12.2019

Заступник міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка заявив, що Україна за 2019 рік експортувала вироби для новорічних свят в 27 країн світу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, поставки прикрас за 10 місяців склали 7,5 мільйонів доларів, що перевищує минулорічний показник на 7,7%.

«У цій святковій групі 83,1% складають скляні вироби. Відсоток експортних поставок на інші вироби становить 16,9%. Істотно зросли поставки новорічних прикрас в Латвію, Грузію, Молдову, Румунію, США та Італії», — сказав Качка.

Він зазначив, що найбільша кількість закупівель ялинкових іграшок припадає на Нідерланди, які займають 34,1% загального експорту і 56,2% експорту в країни Євросоюзу. Також популярними покупцями стали Польща, Білорусь, Німеччина та Швейцарія.

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