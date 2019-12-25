Предсказана катастрофическая жара в крупных городах мира

Климатологи университета в Мельбурне (Австралия) предсказали, что быстрое увеличение глобальной средней температуры на два градуса Цельсия приведет к значительному усилению экстремальной жары во многих регионах планеты. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи смоделировали два сценария: в первом происходят интенсивные выбросы и быстрый рост средней температуры, во втором изменения протекают медленнее. В обоих сценариях средняя температура вырастает на 1,5-2 градуса Цельсия. Оказалось, что в первой ситуации последствия будут катастрофическими, поскольку во многих регионах Земли средние температуры могут вырасти гораздо больше, чем на 1,5-2 градуса.

В быстром сценарии около 600 миллионов человек будут жить в районах, где летом будет жарче как минимум на 0,5 градуса Цельсия. В медленном сценарии потепление затронет 20 миллионов человек. Если выбросы парниковых газов не будут стабилизированы, то экстремальная жара затронет такие крупные города мира, как Нью-Йорк, Стамбул, Багдад, Сеул и Токио.

По мнению ученых, это связано с тем, что участки суши быстро нагреваются, и океан не успевает поглотить тепло, как это происходит при медленном сценарии.