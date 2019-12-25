Анна Семенович восхитила поклонников (фото)

Популярная российская телеведущая и певица Анна Семенович поделилась с поклонниками фото, на котором предстала в нежном и задумчивом образе.

“Мои дорогие, мне очень интересно как лучше вы воспринимаете информацию, на слух или читая? Я люблю читать бумажные книги, мне нужно тактильно насладиться бумагой и запахом книги”, – написала Семенович.

Также артистка добавила, что у нее хорошая память: “Я много читаю и часто учу много текста по работе! Раньше, чтоб что-то запомнить, я перерисовала текст от руки и это очень помогало. Какие книги любите вы и что интересненькое читали в последнее время?”.