Під Полтавою потужний вибух знищив житловий будинок

У вівторок, 24 грудня, у Полтавській області стався вибух і пожежа в житловому будинку. В результаті НП загинула жінка, господаря дому госпіталізували з опіками.

Рятувальників викликали сусіди, які почули потужний вибух. Подія трапилася в селі Мала Перещепина близько 23:00, повідомили в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Житловий будинок був майже повністю знищений вибухом і вогнем. Збитки та причини події встановлюються.