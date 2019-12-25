Милованов: В Україні знизився рівень безробіття

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що на одну вакансію претендують вже чотири людини, в порівнянні з минулим роком рівень безробіття в Україні знизився на 0,7%.

Про це він повідомив на своїй сторінці на Facebook.

«Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% в III кв. 2018 року), у працездатному віці — до 7,6%. Кількість безробітного населення у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. чоловік і 1 328 тис. осіб відповідно)», — сказав він.

Милованов зазначив, що кількість безробітного населення у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалося майже на однаковому рівні (1329 тис. осіб і 1328 тис. осіб відповідно).

«Кількість безробітного населення у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. чоловік і 1 328 тис. осіб відповідно)», — підкреслив міністр.

За його словами зростання зайнятості та зниження безробіття викликане насамперед продовженням високої економічної активності.