У Житомирській області викрили групу квартирних злодіїв

Оперативники затримали міжрегіональну групу злочинців в Житомирській області. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За попередніми даними, 24 грудня правоохоронці затримали трьох чоловіків, підозрюваних у причетності до низки крадіжок з будинків на території кількох регіонів країни. Викриття злочинної групи відбулося відразу після вчинення ними злочину.

Вся група є мешканцями Білгород-Дністровського району Одеської області. Двоє з чоловіків затримали відразу після вчинення ними крадіжки з квартири жительки смт Черняхова. Під час затримання у чоловіків вилучено тільки викрадені з чужого будинку речі: ювелірні вироби та гаджети. Також затримано транспортний засіб — автомобіль „Ауді“, на якому пересувалися підозрювані.

Як з’ясувалося, члени групи протягом пару днів перебували на території Житомирщини, знімаючи житло в одному з селищ Хорошевського району. Також, є підстави стверджувати про їх причетність до крадіжок у Житомирі, Черняхові, Малині, Овручі та інших райцентрах області.

Третього учасника групи, 26-річного чоловіка, поліцейські затримали безпосередньо в готельному номері. Він розшукується одеськими правоохоронцями за підозрою в причетності до вбивства і розбійного нападу. Тому і буде переданий для обрання запобіжного заходу. Двох інших затриманих, 1993 та 1984 року народження, зараз допитують слідчі Черняхівського відділення поліції.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, якою визначено покарання у вигляді ув’язнення на термін до шести років.