У Києві на Березняках чоловікові кілька разів вистрілили в груди

У Дніпровському районі Києва, на вулиці Павла Тичини, зловмисник кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого втік. Правоохоронці зуміли затримати і вже відкрили кримінальне провадження проти того, хто стріляв.

Інцидент стався ввечері 24 грудня. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Зловмисник намагався помститися чоловікові за те, що той звинуватив його батька в крадіжці мангала з території його підприємства. За інформацією поліції, нападник дочекався чоловіка, з яким у батька стався конфлікт, біля будинку, пару разів вистрілив йому в груди і втік. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи, лікарі та кінологи.

42-річного потерпілого одразу госпіталізували з вогнепальним пораненням грудей. А через пару годин стрілка розшукали і затримали. Ним виявився житель Києва 1984 року народження. Проти нього відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 15 та частиною першою статті 115 (Замах на вбивство) ККУ. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.