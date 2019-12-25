На Одещині побили жінку-військовослужбовця

На території однієї з військових частин Одеської області побили жінку-військовослужбовця. Міністр оборони України Андрій Загороднюк взяв справу під особистий контроль.
Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
“Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній з військових частин Одеської області”, – йдеться в повідомленні.
За словами Загороднюка, з робочим візитом в Одесі знаходиться егозаместитель Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці.
Паралельно Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.
“Справа беру під особистий контроль. Деталі повідомлю після того, як з’ясую всі подробиці”, – підсумував міністр.
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