У Харкові під будівлею ОДА протестували проти можливої видачі Росії підозрюваних у кривавому теракт 2015 року

Біля будівлі Харківської облдержадміністрації пройшла акція проти можливого обміну заарештованих Володимира Дворнікова, Сергій Башликова і Віктора Тетюцкого, які звинувачуються в теракті, що стався в лютому 2015 року біля місцевого Палацу спорту.

«Якщо хтось з гілок влади погоджується обміняти вбивць-терористів на військовополонених, то ця гілка влади бере на себе відповідальність за вбивства, які вони вчинили терористи, ототожнюється з ними і таким чином бере на себе відповідальність за вбивства. Це для нас неприйнятно», — заявив, виступаючи перед учасниками акції настоятель храму Іоанна Богослова Віктор Маринчак.

Суспільне.UA повідомляє, що родичі загиблих у теракті свою позицію зустрілися з голови Харківської облдержадміністрації Олексію Кучеру.

За підсумками переговорів, Андрій Дідик, втратив при теракті сина, сказав в обладміністрації підтримують позицію постраждалих, але є речі, які від них не залежать.

Перед облдержадміністрацією підпалили шину.