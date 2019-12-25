«Блокування YouTube може створити околореволюционную ситуацію»

Чому російським владі важливо навчитися точково відключати інтернет до 2021 рік

У Росії в останні роки було прийнято велику кількість репресивних законів, спрямованих на обмеження свободи в інтернеті, вважають в «Товаристві захисту інтернету» (ОЗІ). При цьому, на думку співзасновника ОЗІ, соратника Олексія Навального Леоніда Волкова, влада навряд чи відріжуть російський інтернет від світового за сценарієм Китаю. Зараз сили швидше спрямовані на те, щоб навчитися точково блокувати небажану інформацію до наступним великим виборів в 2021 році, коли запланована кампанія до Держдуми. Як на обмежувальні законопроекти реагують в Google і Facebook, чому зменшилася швидкість розповсюдження інформації про опозиційних заходах в соцмережах, до чого призвели тести обладнання в рамках закону про суверенне інтернеті і як government shutdown, якщо він відбудеться, може зруйнувати економіку в країні, — розповів Леонід Волков в інтерв’ю Znak.com.

«Приймаєш політичне рішення відключати інтернет, а у тебе люди починають помирати»

— В рамках проекту «Товариства захисту інтернету» ти багато говориш про репресивних законах російської влади, спрямованих на обмеження свободи в інтернеті. За твоїм відчуттям, ці проблеми стали більше хвилювати людей останнім часом? Чи все-таки це коло питань, які в основному цікаві вузькому спільноти?

— З моменту виникнення ОЗІ ми одним із своїх завдань ставили — зробити так, щоб це коло питань перестав бути цікавий вузькому спільноти і став більш масовим. Якщо досі все ще не переживають навколо того, що відбувається з інтернетом, з законами, що стосуються інтернету, то це наша недоробка. Ми хочемо, щоб всі зрозуміли, як це важливо, щоб всі стали переживати на цю тему.

З іншого боку, позитивний тренд не можна не відзначити. Якщо не вважати протестів у Москві цього літа (в підтримку незареєстрованих незалежних від мерії кандидатів у Мосміськдуму. — Znak.com), найбільші мітинги в останні роки — це був мітинг на захист Telegram на проспекті Сахарова навесні 2018 року і навесні 2019 — мітинг проти інтернет-репресій і обмежень в інтернеті, який зібрав майже 20 тис. осіб. І в тому і в іншому випадку ОЗІ виступала співорганізатором заходів разом з Лібертаріанською партією та іншими організаціями. Сам факт, що мітинги за порядком свободи інтернету відносяться до числа самих масових політичних заходів року, показує, що якихось успіхів ми домоглися. Тобто люди в цілому, напевно, перестали думати, що їх це не стосується.

Інше питання, що, звичайно, хотілося б більше. Хочеться пояснити суспільству, що треба думати на один крок вперед, розуміти, що якщо хрестовий похід російської держави проти інтернету, не дай бог, увінчається успіхом, це катастрофічно вплине на можливість суспільства консолідуватися для протестів з будь-яких інших тем, у тому числі для участі у виборах. Якщо держава зможе підім’яти під контроль інтернет, суспільство буде відкинута на десятиріччя назад.

Акція на захист вільного інтернету навесні 2019 року в МосквеАнастасия Мельникова / Znak.com

На щастя, поки ми бачимо, що у держави нічого не виходить. Моніторингова діяльність — спостереження за тим, що вони (влада. — Znak.com) роблять, що у них виходить, що не виходить, щоб вчасно дати сигнал тривоги, — це теж важлива частина нашої роботи. І моніторинг показує, що реальні успіхи держави у сфері обмежень інтернет-свобод відстають від декларованих успіхів і планів на порядки.

— Твій теза, яку ти часто озвучуєш останнім часом, полягає в тому, що для прийняття всіх репресивних законів проти інтернету в Росії є три мотиви: залякати людей, щоб вони не поширювали інформацію, мати можливість вибірково блокувати незручну влади інформацію і вкрасти грошей. Тобто цілі відрізати російський інтернет від світового за прикладом Китаю немає?

— Така мета декларується, але в реальності її немає. По-перше, добре відомо, у скільки обходяться відключення від інтернету. Це штука, яка страшенно залежить від розвиненості інтернету в країні, від його якості. Ми в Росії звикли пишатися, як все круто у нас в сфері споживчих технологій, які у нас круті інтернет-банки. Це таке загальне місце. В Європі у звичайного банку інтернет-банк досі не вміє того, що у кожного з нас ще 10 років тому в Єкатеринбурзі вміла «Північна скарбниця», Банк24.ру або навіть Альфа-банк і Ощадбанк. В Росії дуже розвинені платіжні системи. Ми звикли легко, не замислюючись, робити перекази з картки на картку. Ми не замислюємося, що для німця чи американця це якась небачена в плані комфорту розкіш, яка лише нещодавно стала приходити в їх життя. А ми цим користуємося вже кілька років.

Відключення інтернету в нашій технологизированной країні обернеться величезними витратами. Літаки перестануть літати, банки, біржі, весь бізнес в цілому — у нас же впроваджені обов’язкові онлайн-каси — перестануть працювати.

Government shutdown, коли уряд відключає інтернет, був у таких країнах, як Того, Камерун, Конго, Зімбабве, більш свіжі приклади — Іран, Ірак. З цих країн лише Іран був країною з досить розвиненою і технологічно успішної інтернет-інфраструктурою. І там, відповідно, відключення інтернету призвів до тяжких економічних наслідків. При цьому воно не було до кінця ефективним. Люди купили турецькі сім-карти і продовжили комунікувати, і уряд тут же здався і включило інтернет назад, хоча протести не закінчилися.

Із-за відключення інтернету можуть перестати літати літаки, працювати біржі і фактично весь легальний бізнес, який користується онлайн-кассамиЯромир Романів / Znak.com

У Кремля, безумовно, була ідея, що можна спробувати придушувати протести, відключаючи інтернет. Один раз ми в рамках моніторингу ОЗІ це задокументували — під час мітингу [проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму] у центрі відключали інтернет мобільних операторів. Ну і побачили: протестом це занадто сильно не шкодить, при цьому купі бізнесу, сервісів — шкодить.

Ми живемо на такому рівні розвитку технологій, що ти не можеш до кінця передбачити всіх наслідків. Ти вимикаєш інтернет [на мітингу], а у тебе, наприклад, в лікарні поряд відключається аварійний генератор, який залежить від інтернету.

Тобто береш політичне рішення відключати інтернет, а у тебе люди починають вмирати. Такого роду речі неминуче будуть відбуватися, якщо завдавати шкоди інфраструктурі.

Моя теза — той, що проходить в Тонга, Камеруні, Зімбабве безболісно, в Росії пов’язане з величезними витратами. Тому я думаю, що, хоча експерименти в цій сфері проводилися, таке політичне рішення можливе тільки як крайній захід: якщо вони (влада. — Znak.com) будуть зовсім приперты до стінки і будуть відчувати, що більше нічого не допоможе. Але зараз вони запекло шукають рішення, щоб можна було точково вимкнути саме небажаний контент. На це спрямовані і політичні рішення, і технічні.

З технічної точки зору, це, наприклад, DPI, який як раз на Уралі тестувався, щоб навчитися розпізнавати певні типи трафіку, навіть зашифрованого, щоб можна було відключати конкретні сайти, конкретні сторінки, конкретні YouTube-канали. З політичної точки зору, це виглядає так: давайте напринимаем якихось страшних законів про штрафи за це і за те і будемо потім бігати з цими законами напереваги і лякати юристів Google: вимкніть, наприклад, YouTube-канал, інакше штраф.

«Приводів для блокування — тисяча, але жоден з них не застосовується»

— 3 серпня на мітингу в Москві — це було точкове відключення?

— Ні, це був як раз government shutdown, про який я вже говорив.

— У вас є документальні докази цього?

— У нас все дуже чітко виміряно, там були волонтери зі спеціальними пристроями, що міряли зв’язність інтернету. Ми вміємо математично, науково доводити, що це була не аварія, не перевантаження, а саме відключення [мобільного інтернету] по сигналу, по команді. І мені здалося, що цей експеримент вони вирішили не повторювати як раз з тих міркувань, про які я вже говорив: толку ніякого, а витрати величезні. Ти вимикаєш інтернет в центрі, а там знаходиться ресторан, який належить який-небудь племінниці Бортнікова або Патрушева, він змушений закритися, тому що онлайн-каса не працює. І ти думаєш: блін, ти начебто інтернет відключив, щоб перешкодити протестувальникам, а тобі по голові начальство стукає.

Леонід ВолковЯромир Романів / Znak.com

Коли ми говоримо про точкове відключення, я маю на увазі, що вони шукають можливість блокувати незручний, нехороший для них (для влади. — Znak.com контент, не порушуючи роботу інтернету в цілому.

У російського YouTube аудиторія перевищила 40 млн чоловік в день. Природно, 75%, а може, і 90% користувачів — це не політична аудиторія. Це люди, які дивляться кліпи Тіми Білоруських і показують «Свинку Пеппу» дітям на ніч.

Остання річ, яку держава на чолі з дряхлеющим диктатором, що втрачають рейтинги, хоче зробити, — це посваритися з 30 млн аполітичних користувачів YouTube.

Відключи YouTube на кілька днів, і з цих 30 млн аполітичних користувачів хоча б 3 млн теж стануть політично активними і теж стануть тебе ненавидіти за те, що вони змушені були відмовитися від звичних ритуалів і процедур, тому що YouTube дуже щільно увійшов в життя. Я сподіваюся, вони (влада. — Прим. Znak.com розуміють це.

Блокування YouTube може створити околореволюционную ситуацію. Бразилія, Туреччина — це відомі приклади країн, де люди мільйонами виходили на вулицю після спроб блокування YouTube, WhatsApp, дійсно масових сервісів. До речі, Бразилія — досить схожа на Росію країна і економіки, і політичного положення справ багато в чому, і за розміром, і за населенням. Це країни, які цікаво порівнювати.

Аналізуючи все це, а також всі законодавчі ініціативи інтернеті, які з’являються в Росії останнім часом, я роблю висновок — перед 2021 роком їм потрібно навчитися точково відключати небажаний контент.

— Які ознаки цього є?

— Ми як ОЗІ багато і активно спілкуємося з найбільшими інтернет-компаніями на різних майданчиках, і від них ми знаємо, що їм активно пишуть листи Роскомнадзор, ФСБ та інші органи.

Якщо ти створиш сайт в інтернеті «машаплюснина.ру» і на цьому сайті розмістиш відеоролик, в якому будеш закликати кидати в поліцію коктейль Молотова, то, крім того що тобі дадуть шість років, цей сайт завтра заблокують. Завтра Роскомнагляд сходить до суду, суд проштампує постанову, і на підставі цієї постанови Роскомнагляд включить твій сайт вивантаження, ця вивантаження розійдеться по провайдерам, і всі провайдери в країні його заблокують. Причому це відбудеться автоматично. Вся ця інфраструктура побудована.

Анастасія Мельникова / Znak.com

Тепер, якщо ти розмістиш точно такий же ролик на YouTube і він буде відповідати правилам самого YouTube, то не станеться абсолютно нічого. Або такий канонічний приклад. «Відкрита Росія» Михайла Ходорковського, визнана небажаною організацією, всі їхні сайти були заблоковані по тисячі разів. Але зараз вже багато місяців у них працює дзеркало МБХ News на майданчику Appspot: успішно у всіх відкривається і не блокується. Чому? Тому що Appspot — магазин додатків Google і він влаштований таким чином, що за допомогою існуючих механізмів блокувань його можна заблокувати тільки разом з усім Google разом узятих. І МБХ News, так само як і сайт «Розумного голосування», працюють. Як тільки з’явився сайт «Розумного голосування», а це було рік тому, негайно і без жодних законних підстав Роскомнагляд включив його в чорний список. Ми зробили кілька дзеркал, ці дзеркала вони теж внесли у чорний список. Ми повісили репліку сайту на Appspot, і вона вже рік висить і не блокується. Хоча, згідно з чинним законодавством, дзеркала сайтів із забороненим контентом підлягають блокуванню, причому для цього вже окремого рішення суду не треба, це вже робота Роскомнадзора.

Вони зобов’язані включити до реєстру сайт «Розумного голосування». Але технічно це призведе до того, що, як тільки ця вивантаження розійдеться по провайдерам, всім користувачам Росії, які не використовують VPN і інші способи обходу блокувань, негайно всі сервіси Google перестануть бути доступні.

Так от, в Роскомнагляді це розуміють, і дивись-но, що ми бачимо. Чому вони це не роблять, грубо порушуючи законодавство та власні інструкції. Зате вони постійно пишуть листи [найбільшим інтернет-компаніям], і нам з тієї сторони ці листи показують. Вони пишуть приблизно наступне: «Ви порушуєте наше законодавство. Попереджаємо вас про те, що за російським законом за це покладена блокування. Просимо вжити заходів і добровільно видалити шкідливий нехороший сайт з Appspot».

— Яка реакція слід?

— В цілому В тому ж Google — хоча приклад з Google умовний, таке ж пишуть і в Facebook і Twitter, і у Apple — в цілому все розуміють. І реакція приблизно така: вони викидають листи в сміттєву корзину. Але справедливості заради треба сказати, що окремі випадки успіху у Роскомнадзора були. Я пригадую дві ситуації.

Яромир Романів / Znak.com

Перша ситуація — розслідування про Настю Рибку і Олега Дерипаску. Вони отримали рішення знаменитого Усть-Лабинского суду [про внесення розслідування ФБК в реєстр містять заборонену до поширення інформацію ресурсів] і відправили його в Facebook, YouTube і Google, щоб ролики були видалені з Instagram і YouTube. Facebook пішов назустріч і видалив, Google — не пішов і не видалив. Ніяких санкцій по відношенню до Google не послідувало, хоча листи були однакові і дуже страшні — з вимогами видалити протиправний контент. Нам (ФБК. — Znak.com) пересилав лист Google: «Шановний власник каналу, Роскомнагляд зажадав від нас, щоб ми видалили ролик. Видаліть, будь ласка, добровільно». Ми сказали: «Ні, не видалимо». Google сказав: «Окей». Але Facebook злякався — з Instagram інформація була видалена.

Це викликало скандал, за таке Facebook карають: світова преса пише, що Facebook підкорився путінської інтернет-цензуру і видалив матеріал супротивників Путіна. Напевно, десь там на одну тисячну відсотка падають акції Facebook. Більше такого не повторювалося.

І з Google була одна негарна історія. Це був єдиний день голосування 9 вересня 2018 року і на цей день були призначені мітинги проти пенсійної реформи. Ми крутили ролики із закликом приходити на мітинги в якості платної реклами на YouTube. І в Google написав лист не Роскомнагляд і не ФСБ, а Центрвиборчком, Елла Памфілова. Вона написала абсолютно огидне лист про те, що нібито це незаконна агітація, порушення дня тиші і попросила видалити. Google це зробив. Тут ми теж влаштували якийсь скандал, написали в Google: «Чуваки, ви що робите? Вас просто взяли на слабо». Справа в тому, що у них не було ідеї, що в Росії, якщо орган влади на хорошому папері з посиланнями на закон щось вимагає, це можуть бути незаконні вимоги. Претензії були маячнею. Мітинги проти пенсійної реформи не були ніяк пов’язані з виборами. Крім того, відео зняли з промо навіть у тих регіонах, де ніяких виборів не було. У результаті В Google визнавали: «Так, нас просто обдурили. Ми побачили лист Памфілової і вирішили: все серйозно». Після цього також були публікації про це скандал в ЗМІ, Google критикувала в тому числі американська преса. Ми боялися, що в цьому році подібне буде з промо «Розумного голосування», але цього не сталося, і взагалі більше таких косяків не було.

Ми бачимо, що ні Google, ні Apple, ні Facebook, ні Microsoft, ні Twitter не виконують вимоги російського законодавства: з 2015 року, наприклад, набув чинності закон про доместикації, про локалізації персональних даних. Досі його вимоги не дотримуються і ніхто не блокує роботу сервісів, хоча законні механізми є.

— Якраз недавно серйозно збільшили штрафи — до 18 млн рублів — за недотримання вимог «пакету Ярий»…

— Технічно блокування не просто можлива зараз, вона є обов’язковою. Роскомнагляд — злісні порушники російського законодавства. Тому що Google і всі інші повинні були бути заблоковані з вересня 2015 року за невиконання закону про персональних даних, з літа 2016-го — за невиконання закону Яровий, з 2017 року — за ненадання ключів шифрування. І звичайно, купу мільйонів разів за неудаление страшного контенту, який аж сам Усть-Лабінський суд визнав обов’язковою до блокування. Тобто приводів для блокування тисяча. Але жоден з них не застосовується. Замість цього вони пишуть листи, придумують нові штрафи. Залякати їх штрафами, навчитися фільтрувати те, що не можна, і так далі.

Але ніякої політичної волі блокувати великі світові сервіси цілком немає, і це не станеться, раз не відбувається вже більше чотирьох років.

— Тобто збільшення штрафів не вплине на ситуацію?

— Не думаю, що вплине. Думаю, що вже пізно. Весь цей Google зрозумів, що відбувається. На всіх конференціях, куди я їжджу, ми намагаємося пояснити, що відбувається корпоративним юристам. Я кажу приблизно те ж саме. Ось приймається новий закон. Не думайте, що це відбувається для захисту прав та інтересів громадян. Подивіться уважніше, де тут бажання грошей вкрасти, де — всіх налякати і так далі. З цієї точки зору аналізуйте свої ризики, що вам робити. Загалом, вони все розуміють.

«Більшість учасників акцій простеста в соцмережах не відзначаються»

— Що відбувається зараз із суверенною інтернетом? Закон передбачає створення якоїсь дублюючої інфраструктури для безперебійної роботи інтернету. Нібито на Уралі тестували цю систему, але мало інформації. Може, вона є у тебе?

— Більше в цій темі фахівець Михайло Климарев, який у нас відповідає за технічну сторону питання. Але якщо коротко, ми не розуміємо до кінця, що ж насправді вони тестували, хоча ми досить багато доклали зусиль, щоб зрозуміти. Що це насправді за ТСПУ — технічні засоби запобігання загроз — і як вони насправді працюють або не працюють? Ніякого опису цієї продукції немає, всі ці тести були незаконними, тому що ніякого такого сертифікованого обладнання не існує в природі.

Яромир Романів / Znak.com

Нам пощастило, що тести проходили на Уралі. У мене самого є сімка «Мегафон-Уралу», і багато ефекти я на собі міг спостерігати, де б не перебував. Так, у мене іноді переставав працювати Telegram без проксі, поки були ці тести. Але у мене і багато що інше переставало працювати. Тобто ми не бачимо, що вони досягли своїх цілей на цьому незаконному тестуванні незрозумілого обладнання. Намагалися вони домогтися точкового відключення: вирубати Telegram, не вирубавши все інше. З мого досвіду і з досвіду тих уральських респондентів, які брали участь у нашому моніторингу, цієї мети вони не досягли. Зламати все нескладно, особливо якщо ти у великих операторів ставиш обладнання, яке фільтрує трафік і дає купу помилкових спрацьовувань. А точково вбити Telegram не вийшло.

— Інформація про опозиційних заходах або іншому небажану для влади контенті дійсно стала повільніше поширюватися в інтернеті, по відчуттях? Наприклад, здається, що не так вже багато було інформації про обшуки і затримання, які в цьому році буквально протягом доби пройшли в регіональних штабах Навального. Як ніби людей залякали репресивними законами і вони бояться поширювати інформацію. Ти пов’язуєш одне з іншим?

— Так, пов’язую. Це те, що ми спостерігаємо: це поширення інформації знизилася. Так, ми бачимо, що, на жаль, точкові репресії проти інтернету були ефективні, так, люди рідше репостят. Якби зараз відбулися такі ж фальсифікації, як в 2011 році, то такого ж вірусного ефекту відео з виборчих дільниць не отримали б. Сумно про це говорити, але це, можна сказати, об’єктивне досягнення державного тероризму.

— Які ініціативи, законопроекти серйозніше всього подіяли? Після чого відразу стало помітно, що люди стали менше поширювати інформацію? Або це відбувалося поступово?

— Це відбувалося поступово. Мені складно привести для цього конкретні математичні метрики. Це, безумовно, така штука, яка дається у відчуттях, хоча, напевно, було б цікаво поміряти математично. Але ми бачимо, що на це вплинули всі ці закони та події: fake news, посадки за репости, штрафи за образу влади. Тобто людина щоразу тепер думає: якщо я це напишу, не прийдуть за мною, не отримаю я величезний штраф, не заарештують мене, не посадять мене. Кожен раз, коли мене садять на 30 діб за твіт із закликом вийти на площу, це призводить не до того, що я в наступний раз не напишу цей твіт, але, безумовно, це призводить до того, що в наступний раз цей твіт набере значно менше ретвітів, ніж у перший раз.

Якщо згадати, як збиралася перша «болотка», як виглядали соцмережі до всіх інтернет-репресій в грудні 2011 року, вісім років тому, то зараз такого ефекту блискавичного поширення інформації, як пожежа в сухому лісі, ми більше не побачимо. Якщо згадаємо Болотну і Сахарова, тоді організатори акцій протесту оцінювали так: скільки людина поставить позначку «Я піду» в групі на Facebook, стільки, швидше за все, людина і прийде. Цього літа ми теж робили на Facebook групи для координації людей. Позначки «Я піду» залишала приблизно одна десята учасників акцій. Тобто якщо в групі було 2 тис. відміток «Я піду», то реально на акцію приходило 20 тис. чоловік, 6 тис. відміток — 60 тис. учасників. Тобто дев’ять десятих учасників акцій в соцмережах ніяк не відзначаються, і це явний наслідок логіки: як би чого не вийшло, як би за цей лайк або репост не постраждати. Такої думки не було вісім років тому.

— Але люди виходять, значить, все-таки громадянську активність це не придушило.

— Ну ми ж не можемо сісти на машину, яка перенесе нас в паралельну реальність, де немає цих законів. Може бути, якщо б їх не було, 600 тис. б виходило.

«Багато людей прийшло обговорити, як протистояти атаці влади на інтернет»

— Mail.Ru нещодавно виступило з загрозою створення конкурента YouTube. Користувачі соцмереж тут же пригадали провальні спроби створити такі проекти, як Futubra, «Супутник» та інші. Чому вони закінчуються провалом?

— Вони закінчуються провалом з цілого ряду причин. По-перше, люди не дуже розуміють, що і як треба робити. Все-таки сервіси, які намагаються скопіювати, були створені величезними компаніями. І невипадково ці величезні компанії, які по всьому світу збирали тисячі талановитих інженерів, вони дійсно роблять досить хороші сервіси. Відтворити їх і скопіювати — це непросте завдання.

По-друге, є такий психологічний ефект. Ніхто не сказав, що людині взагалі потрібен конкурентний вибір у цих сферах. Ось, наприклад, ринок месенджерів конкурентний, це факт. Є Whatsapp, Viber, Nimbus, Telegram, Signal. А ось соцмережа у світі одна — Facebook. І відеохостинг у світі один YouTube, і пошук один — Google. У Росії, так само як і в Кореї, Китаї і в Чехії в цьому сенсі рідкісна ситуація — частка Google менше 90%, тому що є національний пошуковик з досить значущою часткою на ринку. Крім того, у Росії є своя соцмережа, навіть дві — «ВКонтакте» і «Однокласники». Але це теж нетипова ситуація. В переважній більшості країн світу такого немає. Навіщо мені другий пошуковик або відеохостинг, коли є перший і він добре працює? Мені здається, що бажають збудувати вітчизняного вбивцю YouTube цього не враховують: а користувачеві взагалі це треба?

Яромир Романів / Znak.com

— Було багато негативних відгуків з приводу нової структури управління «Яндексом». До яких наслідків для компанії та для розвитку інтернету в Росії в цілому це може призвести, на твій погляд?

— Поживемо — побачимо. Про «золоту акцію» Ощадбанку свого часу було багато шуму, ось «Яндексу» кінець. «Яндекс» багато разів ховали, а він живучий і не вмирає, і хороші сервіси випускає. Я «Яндекс» люблю, і поважаю, і вважаю, що це чудова компанія з гарною корпоративною культурою, яка робить офігенний штуки. «Золота акція» його не поховала, і я б не поспішав його ховати і зараз. Так, очевидно, це якась поступка. У спробах зберегти самостійність і не допустити недружнє поглинання державою «Яндекс» сторгувався на щось ще.

З іншого боку, не можна цьому радіти, тому що це абсолютно неринкова конструкція, нав’язана. Очевидно, за логікою розвитку бізнесу і ринку «Яндекс» на таке б не пішов. Природно, це якийсь тягар. Це як участь опозиційного кандидата у виборах. Ніби як тебе допускають до виборів, але телевізор не пускають. Твої листівки вилучають у твоїх агітаторів, а у провладних кандидатів — не забирають. Ви біжите 10 кілометрів наввипередки, але у тебе гирі на ногах. Це метафора, яка добре описує те, що відбувається. Ми бачимо, що деякі з цими гирями все-таки добігають і виграють у кандидатів від влади. Реакція на це така: тоді наступного разу ви побіжите ще й зі штангою на плечах. У випадку з «Яндексом» ситуація така ж. Ніхто не каже, що йому кришка. Просто йому навісили непотрібні гирі. А побіжить він знову добре. Але в якийсь момент може зламатися.

— Одна з недавніх ініціатив — зобов’язання встановлювати російське програмне забезпечення на смартфони, комп’ютери і smart TV. Наскільки цей закон реалізуємо взагалі?

— Цей закон не дуже реалізуємо, думаю, він не буде застосовуватися і теж буде використовуватися для точкового залякування і точкових репресій.

— У маніфесті Товариства захисту інтернету є не вселяє оптимізм частина: «Інтернет сьогодні — на лінії фронту в протистоянні між здоровим глуздом і репресивною державною машиною. Поки що репресивна машина перемагає. Стає тільки гірше». На початку грудня пройшло перше велике захід, організований ОЗІ — Internet Freedom Conference. Як ти оцінюєш, наскільки корисним воно було? І які плани у ОЗІ на 2020 рік у рамках боротьби проти репресій в інтернеті?

— Захід був дуже корисним. Це було перше таке захід, коли в Москві пройшла досить представницька конференція, багато людей прийшло у вихідний день обговорити, як протистояти атаці влади на інтернет. Ми, безумовно, в наступному році знову проведемо таку конференцію. Крім цього, у нас багато планів на 2020 рік, які включають в себе продовження і розвиток інструментів моніторингу, щоб розуміти, що насправді відбувається з інтернетом. Ми продовжимо взаємодіяти з найбільшими інтернет-компаніями, інтернет-платформами, щоб просувати правильну точку зору, допомагати їм взаємодіяти з російським державою, не боятися зганьбитися, розуміти реальний стан справ. І будемо займатися просвітою користувачів. З технічної точки зору: як обходити блокування, як жити при блокуваннях. І з політичною: чому це все вам шкодить. Ми плануємо розвивати свій канал, на якому вже випускаємо такі навчальні відеолекції. Їх буде більше. Будуть дослідницькі проекти і про цензуру в інтернеті, і про політичні репресії, і про зв’язності інтернету. Заплановано багато роботи, будемо рухатися далі.