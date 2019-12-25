Адвокати Шаведдинова подали заяви про викрадення людини та незаконне позбавлення волі

Адвокати співробітника Фонду боротьби з корупцією Руслана Шаведдинова, якого терміново забрали в армію, вирішили подати заяви про викрадення людини, незаконне позбавлення волі та незаконному заборону використовувати засоби зв’язку, про незаконні дії московського військкомату, покликав Шаведдинова на військову службу; про визнання незаконним обшуку у співробітника ФБК, а також позов до мобільного оператора Yota «за незаконне призупинення дії послуг зв’язку під час обшуку». Про це у своєму блозі повідомив політик, засновник ФБК Олексій Навальний.

Він також розповів, що Шаведдинов зв’язався з соратниками. «Тільки що дзвонив Руслан. Свій телефон йому дав начальник медчастини для того, щоб Шаведдинов повідомив імейл, на який можна надіслати його медичні документи. […] Його не тримають під замком, але до нього приставлений людина, яка перебуває з ним буквально кожну секунду. Спить Руслан, їсть або йде в туалет — людина знаходиться поруч і спостерігає», — написав Навальний.

Зі слів Навального, Шаведдинову повідомили, що йому не віддадуть його мобільний телефон, хоча в інших строковиків мобільники є. «А в суботу взагалі офіційний день, коли можна телефонувати. Руслану повідомили, що йому не можна буде дзвонити і по суботах. І взагалі ніяких комунікацій із зовнішнім світом у нього не буде», — написав Навальний.

Він також зазначив, що у Шаведдинова є документально встановлений медичними дослідженнями захворювання, яке не дозволяє закликати його на військову службу.

Ввечері 23 грудня в квартирі Руслана Шаведдинова пройшов обшук. Причому, коли в квартиру до Шаведдинову увірвалися силовики, йому не вдалося ні з ким зв’язатися, а ті, хто намагався додзвонитися молодій людині, чули «обслуговування абонента тимчасово призупинено».

На наступний день у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального повідомили, що їхній співробітник знаходиться на архіпелазі Нова Земля, де він буде служити в армії. У ФБК назвали таку термінову відправку Шаведдинова на службу викраденням.

Згодом з’ясувалося, що 28 жовтня 2019 року співробітник ФБК приїхав у військовий комісаріат, де в присутності свого адвоката «пройшов призовні заходи і медичний огляд, за результатами якого він визнаний придатним до проходження військової служби за призовом», і в той же день представники призовної комісії столичного району «Аеропорт» вручили Шаведдинову порядку до відправлення до місця проходження військової служби.

29 жовтня Шаведдинов подав позов до Савеловський районний суд Москви проти призовної комісії муніципального округу «Аеропорт» і ФКУ «Військовий комісаріат Москви». Він просив суд визнати незаконним призов на військову службу. Однак, як випливає з картотеки на сайті суду, в задоволенні позовної заяви співробітникові ФБК було відмовлено. Не задовольнив позовні вимоги Шаведдинова і Московський міський суд. 18 грудня рішення Мосміськсуду вступило в законну силу, але 17 грудня Шаведдинов знову подав позов до Савеловський районний суд про оскарження того самого рішення, але з інших підстав.