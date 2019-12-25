Помер відомий російський письменник і поет

У віці 95 років помер радянський і російський письменник, публіцист, журналіст і літературний критик Володимир Бушин.

Про це повідомило видання Lenta.ru. Причина смерті не уточнюється.

Подію прокоментував письменник Олександр Проханов. Він назвав Бушина прикладом для всіх, хто прагне до «етичного досконалості, бездоганному літературного стилю, чистоті і височини помислів».

«Бушин — це людина-еталон. Серед безлічі хаотичних, наповнених змінами сучасних явищ повинні існувати еталони», — сказав він.

Володимир Бушин народився 24 січня 1924 року. У 1951-му він закінчив Літературний інститут імені Горького, а пізніше — Московський юридичний інститут. Після отримання вищої освіти він працював у «Літературній газеті», «література і життя», журналах «Молода гвардія» та «Дружба народів», а з кінця 80-х публікувався в газетах «День», «Завтра», «Радянська Росія», «Правда», «Патріот», «Блискавка», «Дуель» та «Своїми іменами».

У своїх публікаціях Бушин часто відстоював ідеали СРСР і критикував російських політиків. Серед найбільш відомих його робіт — «Невідомий Солженіцин», «Злісний наклеп на велику Перемогу», «Махінатори. Кого чекає Колима», і «Росія. Сталін. Сталінград. Велика Перемога і велике поразка».

Володимир Бушин

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